Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Kaymakamı Halil Dalak, ilçedeki kurum amirleriyle birlikte mahalle ziyaretlerine başladı. Ahmetağa, Bereketli, Afşar ve Selimiye mahallelerinin muhtarları ve sakinleriyle bir araya gelen Dalak, vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri üzerine konuştu.

Mahallelerde sorunlar yerinde incelendi

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, mahallelerdeki sorunları dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla başlattığı ziyaretlerde, mahalle sakinleriyle birebir görüşmeler yaptı. Muhtarlarla yapılan toplantılarda bölgenin öncelikli ihtiyaçları ve sıkıntılar masaya yatırıldı. Vatandaşlar, özellikle altyapı, eğitim ve sosyal hizmetler konularında kaymakama taleplerini iletti.

Kaymakam Dalak okulları da ziyaret etti

Ziyaretler kapsamında mahallelerdeki okullara da giden Kaymakam Halil Dalak, öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları gezerek derslere katılan Dalak, öğrencilere hitap ederek eğitimin önemine vurgu yaptı. Teneffüs sırasında ise öğrencilerle birlikte okul bahçesinde basketbol oynayan Kaymakam, çocuklarla keyifli anlar yaşadı.

Ziyaretler devam edecek

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, mahalle ziyaretlerinin aralıksız devam edeceğini ve ilçe genelindeki tüm mahallelerde vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyeceğini belirtti. Bu ziyaretlerin, vatandaş-devlet ilişkilerini güçlendirmek ve yerel yönetimlerle daha yakın bir iş birliği sağlamak amacıyla sürdürüldüğü kaydedildi.