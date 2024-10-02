ABD Başkanı Joe Biden, dün gece İsrail'e 200'den fazla füze fırlatarak misilleme saldırısı gerçekleştiren İran'a karşı yeni ambargolar uygulayacaklarını resmen ilan etti. Biden, bu kararı G7 liderleriyle yaptığı görüşme sonrası duyurdu.

G7 liderleri ile kritik görüşme

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın G7 ülkelerinin liderleriyle ortak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmede, İran’a yönelik yeni yaptırımlar ve gerekli karşılıkların neler olabileceği detaylı bir şekilde ele alındı.

İran’ın saldırıları kesinlikle kınandı

Açıklamada, “Başkan Biden ve G7, İran'ın İsrail’e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamaktadır. Bugün Başkan Biden, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını görüşmek ve yeni yaptırımlar dahil İran'ın bu saldırısına verilecek karşılığın koordine edilmesi için G7 liderleriyle görüştü” ifadelerine yer verildi.

Orta Doğu'da gelecek süreç ele alındı

Görüşmelerde ABD ile G7’nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı vurgulandı ve Orta Doğu'da bundan sonraki süreç hakkında değerlendirmeler yapıldığı kaydedildi.