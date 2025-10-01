Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), küçük ölçekli işletmeler için yeni bir düzenlemeye gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yıllık mali bilançosu 10 milyon TL’nin altında ve çalışan sayısı 10’dan az olan şirketler, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğünden muaf tutuldu.

Yeni muafiyet kararı

KVKK’dan yapılan açıklamada, kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin kural olarak VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı. Ancak kanunun 16. maddesi uyarınca Kurul’un belirleyeceği objektif kriterlere göre bu yükümlülüğe istisna getirilebildiği belirtildi.

Daha önceki düzenlemeler

2018 yılında alınan kararla çalışan sayısı 50’nin ve mali bilançosu 25 milyon TL’nin altında olan firmalar muaf tutulmuş, bu sınır daha sonra 100 milyon TL’ye çıkarılmıştı. Yeni kararla birlikte mikro işletme düzeyindeki veri sorumluları için de kolaylık sağlanmış oldu.

Ekonomik gerekçeler öne çıktı

Kurul kararında, mikro işletmelerin sınırlı personel ve mali kaynaklara sahip olduğu, hukuk ve bilgi işlem alanlarında yeterli istihdam imkânlarının bulunmadığı vurgulandı. Bu sebeple, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan ve belirtilen kriterlere uyan şirketler için VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün kaldırıldığı ifade edildi.

Resmi karar tarihi

Karar, KVKK tarafından 4 Eylül 2025 tarihli ve 2025/1572 sayılı kurul kararıyla alındı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.