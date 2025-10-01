İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

AFAD: 3.4 büyüklüğünde, 11.65 km derinlikte

AFAD’ın verilerine göre, deprem 11.65 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Simav ve çevre ilçelerde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli: 3.6 büyüklüğünde, 8.1 km derinlikte

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini ise 8.1 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Bölgede son depremler

Simav, daha önce de küçük ve orta şiddetteki depremlerle gündeme gelmişti. Bölge, Batı Anadolu fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle sık sık sarsıntılar yaşıyor.