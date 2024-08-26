Son yıllarda zayıflama amacıyla yaygın olarak kullanılan semaglutid ve liraglutid adlı ilaçların, intihar düşünceleriyle ilişkili olup olmadığına dair araştırmalar yapıldı. Özellikle, semaglutid'in intihar düşünceleri üzerindeki etkisi mercek altına alındı.

Semaglutid ve Liraglutid üzerine çalışma

20 Ağustos 2024'te JAMA Network Open dergisinde yayımlanan bir çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü'nün veritabanından yararlanarak semaglutid ve liraglutid kullanıcılarının intihar düşüncelerine dair bildirimleri incelendi. Semaglutid kullanan 30 binden fazla kişi arasında 107, liraglutid alan 52 bin kişi arasında ise 162 kişinin intihar düşüncelerine sahip olduğu saptandı.

Araştırma bulguları

Araştırma, semaglutid alan kişilerin intihar düşüncelerine sahip olma riskinin yaklaşık %45 arttığını gösterdi. Ancak liraglutidde bu orantısızlık görülmedi. Ayrıca, depresyon ve anksiyete ilaçları kullanan kişilerde bu riskin 4 kat arttığı tespit edildi. Semaglutid ve antidepresan kullanan kişileri dışarıda bıraktığında orantısızlık ortadan kalktı.

Bilimsel görüşler ve uyarılar

Melbourne Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Trevor Steward, bu çalışmanın, zayıflama ilaçlarının beyin üzerindeki etkilerini ve kimlerin risk altında olabileceğini anlamak için daha büyük ölçekli araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Öte yandan, Nature Medicine dergisinde ocakta yayımlanan bir başka çalışmada, semaglutidin intihar düşünceleriyle daha az bağlantılı olduğu bulunmuştu.

Uzmanlar, zayıflama ilaçlarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirmede dikkatli olunması gerektiğini ve depresyon belirtileri görüldüğünde ilacın derhal durdurulabileceğini vurguluyor. Semaglutid ve benzeri ilaçların reçete edilmeden önce ruh sağlığı geçmişinin dikkate alınması gerektiği belirtiliyor.