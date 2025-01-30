İstanbul’da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilerek ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bir bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kaydedildiği ve kamuoyuna açıklandığı tespit edildi. Ayrıca, bilirkişinin isminin kamuoyuna duyurularak yargı sürecine etki edebilecek ifadeler kullanıldığı iddiasıyla harekete geçildi.

Halk TV yayını sonrası 3 kişi gözaltına alındı

27 Ocak’ta Halk TV’de yayınlanan programda söz konusu eylemlere katıldığı öne sürülen gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve kanalın Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” ile “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla soruşturma açıldı. Üç isim gözaltına alındı.

İfadeler yeni isimleri de kapsadı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, ifadeler doğrultusunda Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşat Oğuz’un da suçlamalara iştirak ettikleri gerekçesiyle ifadelerinin alınmasına karar verdi.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen isimlerden gazeteci Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.