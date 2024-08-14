Bilirkişilerin, adaletin tesis edilmesinde kritik bir role sahip olduğunu belirten Tüm Bilirkişiler Mesleki ve Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Köktaş Gündoğdu, hukukçuların bilgi sahibi olmadığı teknik konularda bilirkişilerin mahkemelere yardımcı olduklarını ve yargılama sürecinde objektif ve tarafsız bir şekilde görüş bildirdiklerini belirtti. Gündoğdu, bu sebeple adaletin sürdürülebilirliğinde bilirkişilik kurumunun büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Bilirkişilerin mahkemelerin doğru kararlar almasında önemli etkileri bulunmaktadır. Bu da adil yargılama sürecinin temel taşları arasında yer alır. Bilirkişilerin doğru ve sistematik bilgi sunması toplumsal yargı sistemine olan güveni pekiştirir. Bu da kamu güvenliğinin korunmasında dolaylı olarak önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

Bilirkişilerin etkili bir şekilde görevlerini yerine getirebilmelerinin, adaletin sağlanması için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Gündoğdu, bilirkişilere yönelik baskı veya tehditlerin, sadece bu kişilerin değil, aynı zamanda adalet sisteminin bütünlüğünü de tehlikeye atacağını ifade etti.

Gündoğdu, şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi ile ilgili davada bilirkişi raporu hazırlayan ve konularında uzman olan bilirkişi heyetindeki Prof. Dr. Turgay Coşgun, Prof. Dr. Mücteba Uysal, Prof. Dr. Barış Sayın, Doç. Dr. Cihan Öser ve Hakkı Ekşi, mahkemeye ‘çekilme talebi’ konulu dilekçe sundu.

Dosyaya sunulan 13 Ağustos tarihli dilekçede, "Bugüne kadar birçok mahkeme tarafından bilirkişi olarak görevlendirildikleri, heyet olarak her bir üyenin uzmanlık alanı kapsamında uzun süreli çalışma ve yoğun emek harcayarak raporlar hazırladıkları" ifadeleri yer aldı. Heyet olarak tarafsız ve bağımsız davranma ile dürüstlüğü kendilerine ilke edindiklerini belirten heyet üyeleri, isimleri ve çalıştığı kurumları dahi açık bir şekilde verilerek bazı sosyal medya platformlarında ve TV kanallarında, haksız, taraflı bir şekilde ve iftira içerikli yorum ve haberlerle linç kampanyasına maruz bırakıldıklarını belirtti. "Dosya içeriğini okumadan, onaylı projeleri incelemeden, statik hesap detaylarını görmeden ve yapısal analizler gerçekleştirmeden kısacası konunun uzmanı olmayan kişilerce yapılan bu iftira içerikli ithamlar, hedef göstermeler ve tehditler sosyal platformlarda halen sürdürülmektedir. Heyet üyelerinin isimlerinin ve çalıştığı kurumun açıkça verildiği, kendilerinin ve ailelerinin hedef gösterildiği, hatta tehditlere varan söylemlerin korkusuzca ortaya atıldığı bir süreçte, yetkili makam ve kurumlarca da herhangi bir işlemin tesis edilmediği görülmüştür" demişlerdir.

Söz konusu davada hayati önem taşıyan bilirkişilerin hedef gösterilmesi, biz bilirkişilerin önemli bir sorununu tekrar ortaya çıkardı. Bilirkişiler olarak bizler birçok dosyada sunduğumuz raporlar veya görüşler nedeniyle tehdit edilebiliyor veya tacize uğrayabiliyoruz. Özellikle yüksek profilli davalarda, sosyal medya üzerinde linç kampanyaları yapılıp, bilirkişilerin kimliklerinin ifşa edilip ve haberlerde geniş yer verilmesi, bilirkişilerin baskı altında tutulmasına neden olabiliyor. Bilirkişilerin kimliklerinin ifşa edilmesi, onların kişisel güvenliklerini tehlikeye atabiliyor. Yargı sürecinde bilirkişiler itibarsızlaştırılıp, raporlara güvensizlik oluşturuyor.

Bilirkişi kimlik kartı

En büyük sorunlarından birinin de adliyeye giriş ve çıkışlarda ‘bilirkişi kimlik kartı’ olmaması olduğunu belirten Gündoğdu, bundan dolayı zorluklar yaşadıklarını, adliyelerde bilirkişilere ait bir odalarının olmadığını ve aldıkları ücretlerin hakim ve savcıların tabandan ödeme yaptıklarını ifade etti. Gündoğdu, "Sonuç olarak; yaşanan bu tür olaylar bilirkişileri görevden soğutuyor. Bilirkişilerin görevlerini yerine getirmelerini engelleyen bu çeşitli olumsuz durumları ortadan kaldırmak için Adalet Bakanlığı’nın da duruma müdahale etmesi gereklidir. Bilirkişileri koruyacak ve onların hak kayıplarını önleyecek önlemlerin alınması gereklidir. Çünkü yakında adliyelerde bilirkişilik yapacak donanımlı, mesleğinde tecrübeli bilirkişi bulamayacaklar" dedi.