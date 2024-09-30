Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda 6 kadın kurtarıldı, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı adreslerde fuhuş yapıldığına dair gelen ihbar üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Fuhuşa zorlanan kadınlar kurtarıldı

Operasyon kapsamında, fuhuşa zorlandığı belirlenen 6 kadın güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar para ve fuhuşa teşvikte kullanıldığı düşünülen bazı malzemelere el konuldu.

5 şüpheli gözaltında

Kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddiasıyla M.Y., N.A., E.E., E.K. ve R.Ş. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.