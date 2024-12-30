BİM, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü, beyaz eşya alanında büyük bir kampanya başlatıyor. Evini yenilemeyi veya ihtiyacı olan yeni bir cihaz almayı planlayanlar için cazip fiyatlarla satışa sunulacak ürünler, kaliteli ve uygun fiyatlı seçenekler arayanları cezbetmeye hazırlanıyor. Keysmart markasının Nofrost Buzdolabı, çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri ve bulaşık makineleri gibi ürünler, BİM mağazalarında çok uygun fiyatlarla raflarda olacak. Hem işlevsel hem de ekonomik seçenekler arayanlar için bu fırsat kaçırılmayacak.

8 Ocak Çarşamba 2025 BİM aktüel ürünleri

Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS: 20.990 TL

Nofrost Buzdolabı KEY 430 NFE: 16.990 TL

Buzdolabı KEY 330 STE: 11.990 TL

8 KG çamaşır makinesi: KEY 8002 CM: 9.790 TL

8 KG çamaşır makinesi KEY 8002 CMS: 12.790 TL

8 KG çamaşır kurutma makinesi: KEY 80 KRT: 11.390 TL

4 programlı bulaşık makinesi: 9.290 TL

4 programlı bulaşık makinesi KEY 4014 BMS: 11.390 TL