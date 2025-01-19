BİM Mağazaları satışa sunacağı yeni aktüel ürünlerle geniş bir yelpazede alışveriş imkanı sunuyor. Bebek ürünlerinden mutfak eşyalarına, elektronik cihazlardan ev tekstiline kadar pek çok farklı kategoride ürün raflardaki yerini alacak. Bebekler için silikon emzik, biberon seti ve güvenlik ürünleri gibi ihtiyaç duyulan ürünler dikkat çekerken, mutfak tutkunları düdüklü tencere, tencere setleri ve bıçak çeşitleriyle mutfaklarını yenileyebilir. Ayrıca, elektronikseverler için gaming kulaklık, klavye ve bakım makineleri gibi teknolojik ürünler de BİM mağazalarında satışa sunulacak. Ev tekstili alanında ise bebek odası için şık ve kullanışlı ürünler öne çıkıyor. İşte 24 Ocak BİM aktüel ürünleri…

24 Ocak BİM aktüel ürünleri

Gece&gündüz silikon emzik: 129 TL

Emzik askısı: 39,50 TL

Cam biberon seti: 149 TL

Antikolik akıtmaz bardak: 99 TL

Sulu diş kaşıyıcı: 49,50 TL

Full silikon emzik: 34,50 TL

Emzik kutusu: 34,50 TL

Mini cam alıştırma bardağı: 49,50 TL

Konak tarağı: 59,50 TL

Su geçirmez kilitli çanta: 19,50 TL

Süt saklama poşeti: 34,50 TL

Bebek güvenlik ürünleri: 24,50 TL

Meyve süzgeci: 55 TL

Kullan at önlük: 39,50 TL

BİM mutfak ürünleri

Düdüklü tencere: 3.850 TL

Kristal tencere çeşitleri: 42,50 TL

Servis seti: 279 TL

Karnıyarık tenceresi: 799 TL

6 gözlü pankek tavası: 249 TL

Bıçak çeşitleri: 109 TL

Cam kesme tahtası: 129 TL

Patates dilimleyici: 22,50 TL

Çiçek desenli borosilikat kupa: 179 TL

Renkli çelik süzgeç: 129 TL

BİM elektronik ürünler

Kumtel care mi diş duşu: 999 TL

Erkek bakım saç sakal kesme ve düzeltme makinesi: 329 TL

Kumtel dijital smart baskül: 249 TL

Tws gaming kulaklık: 419 TL

Gaming klavye: 329 TL

Gaming masaüstü mikrofon: 399 TL

Gece lambası: 49 TL

BİM’de ev tekstili ürünleri

TV battaniyesi: 389 TL

Dikiş ipi seti: 49,50 TL

Bebek flanel yastık kılıfı: 39 TL

Bebek tül perde: 259 TL

Bebek odası paspası: 259 TL

Bebek flanel çarşaf: 129 TL