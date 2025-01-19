BİM Mağazaları satışa sunacağı yeni aktüel ürünlerle geniş bir yelpazede alışveriş imkanı sunuyor. Bebek ürünlerinden mutfak eşyalarına, elektronik cihazlardan ev tekstiline kadar pek çok farklı kategoride ürün raflardaki yerini alacak. Bebekler için silikon emzik, biberon seti ve güvenlik ürünleri gibi ihtiyaç duyulan ürünler dikkat çekerken, mutfak tutkunları düdüklü tencere, tencere setleri ve bıçak çeşitleriyle mutfaklarını yenileyebilir. Ayrıca, elektronikseverler için gaming kulaklık, klavye ve bakım makineleri gibi teknolojik ürünler de BİM mağazalarında satışa sunulacak. Ev tekstili alanında ise bebek odası için şık ve kullanışlı ürünler öne çıkıyor. İşte 24 Ocak BİM aktüel ürünleri…
24 Ocak BİM aktüel ürünleri
Gece&gündüz silikon emzik: 129 TL
Emzik askısı: 39,50 TL
Cam biberon seti: 149 TL
Antikolik akıtmaz bardak: 99 TL
Sulu diş kaşıyıcı: 49,50 TL
Full silikon emzik: 34,50 TL
Emzik kutusu: 34,50 TL
Mini cam alıştırma bardağı: 49,50 TL
Konak tarağı: 59,50 TL
Su geçirmez kilitli çanta: 19,50 TL
Süt saklama poşeti: 34,50 TL
Bebek güvenlik ürünleri: 24,50 TL
Meyve süzgeci: 55 TL
Kullan at önlük: 39,50 TL
BİM mutfak ürünleri
Düdüklü tencere: 3.850 TL
Kristal tencere çeşitleri: 42,50 TL
Servis seti: 279 TL
Karnıyarık tenceresi: 799 TL
6 gözlü pankek tavası: 249 TL
Bıçak çeşitleri: 109 TL
Cam kesme tahtası: 129 TL
Patates dilimleyici: 22,50 TL
Çiçek desenli borosilikat kupa: 179 TL
Renkli çelik süzgeç: 129 TL
BİM elektronik ürünler
Kumtel care mi diş duşu: 999 TL
Erkek bakım saç sakal kesme ve düzeltme makinesi: 329 TL
Kumtel dijital smart baskül: 249 TL
Tws gaming kulaklık: 419 TL
Gaming klavye: 329 TL
Gaming masaüstü mikrofon: 399 TL
Gece lambası: 49 TL
BİM’de ev tekstili ürünleri
TV battaniyesi: 389 TL
Dikiş ipi seti: 49,50 TL
Bebek flanel yastık kılıfı: 39 TL
Bebek tül perde: 259 TL
Bebek odası paspası: 259 TL
Bebek flanel çarşaf: 129 TL