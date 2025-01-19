CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyonu tekrar gündemine aldı. İstanbul’daki temaslarına devam eden Özel, İstanbul İl Başkanlığı’nda Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya geldi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından, Özel’in bu konudaki açıklamaları dikkatle takip ediliyor.

Özel, MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırmıştı

Özgür Özel, önceki gün yaptığı açıklamada, Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemdeki gelişmeleri değerlendirirken, dün milletvekilleriyle de kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.

Parti içi görüşmeler devam ediyor

Bugün ise İstanbul İl Başkanlığı’nda Parti Meclisi üyeleriyle bir araya gelen Özel, gündemindeki konuları ve Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyonu detaylı bir şekilde değerlendirdi.