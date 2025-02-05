BİM, 7 Şubat aktüel ürünleriyle soğuyan kış günlerinde sıcaklık ihtiyacını karşılamaya yönelik çeşitli ısıtıcı seçenekleri sunuyor. Kumtel markasının farklı model ve özelliklere sahip ısıtıcıları, hem pratik hem de ekonomik çözümler arayanlar için ideal alternatifler oluşturuyor. Çift yönlü, fanlı ve dikey modeller gibi farklı seçeneklerle, hem evde hem de işyerlerinde etkili ısınma sağlanması mümkün. BİM, bu yeni ürünleriyle bütçe dostu fiyatlarla ısınmanın yollarını arayan kullanıcılarına hitap ediyor.

7 Şubat BİM aktüel ürünleri

Kumtel çift yönlü ısıtıcı: 899 TL

Kumtel mini quartz ısıtıcı: 349 TL

Kumtel fanlı ısıtıcı: 549 TL

Kumtel dikey ısıtıcı: 1.590 TL

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