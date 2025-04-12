Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla, 2025-2026 öğretim yılı için öğrenci kabul sürecini başlattı. KARGEM, bin öğrenciye ücretsiz eğitim imkânı sunarak akademik başarıyı artırmayı hedefliyor. Merkezden faydalanmak isteyen ortaokul ve lise öğrencileri, seviye tespit sınavına katılabilmek için 16 Mayıs 2025 tarihine kadar başvurularını yapabilecek.

Başvuru detayları

KARGEM’e başvurular, Bahçelievler Mahallesi 1851/10 Sokak No:3 adresindeki Katlı Pazar Yeri’nin üst katındaki ofisten şahsen alınacak. Öğrenciler, başvuru sırasında kendilerine verilecek olan giriş belgelerinde sınav tarih ve saatlerine dair detayları öğrenebilecek. Seviye tespit sınavı, 24 Mayıs ve 31 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak. Başarılı olan 1000 öğrenci, KARGEM’in kapsamlı eğitim desteğinden faydalanma hakkı kazanacak.

Karşıyaka Belediyesi'nin eğitim vizyonu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Eğitim, bizim için en öncelikli konulardan biri. KARGEM, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımıza ve gençlerimize en nitelikli eğitimi sunarak akademik başarılarını artırmak amacıyla çalışmaya devam edecek. Tüm öğrencilerimizi ve ailelerini bu değerli fırsattan yararlanmaya davet ediyorum. Fırsat eşitliğini büyütmek ve eğitimde başarıyı sağlamak adına kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.