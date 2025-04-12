Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, müvekkilinin dava sürecine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından avukatı, yaşadığı bir diyaloğu aktardı.

Pehlivan, "Bu hukuksuzlukları gerçekten aşabilecek miyiz?' diye çok soran oluyor. Dün Sayın İmamoğlu’nun duruşma sonrası bir yerde tek başıma yemek yedim. Hesabı istediğimde, garson yaklaşıp 'Ekrem Başkan hesabınızı ödedi, afiyet olsun' dedi." ifadesini kullandı.

Pehlivan şunları kaydetti:

-O an anladım: Bu sadece bir yemek değil, bir dayanışma mesajıydı.

-Ekrem İmamoğlu kendini milletine emanet etti. Ve milleti, ona da, onun adalet mücadelesine de sahip çıkıyor.

Umutsuzluğa yer yok. Evet, aşacağız. Evet, kazanacağız.