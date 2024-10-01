Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Sabahın ilk saatlerinde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3.3 büyüklüğündeki deprem saat 05:04'te meydana geldi. Depremin yerin 18 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi.

Can ve mal kaybı yok

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. 

Kaynak: HABER MERKEZİ