Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Sabahın ilk saatlerinde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3.3 büyüklüğündeki deprem saat 05:04'te meydana geldi. Depremin yerin 18 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi.

Can ve mal kaybı yok

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.