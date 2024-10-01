Resmi Gazete'nin 1 Ekim 2024 Salı tarihli ve 32679 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 8)

–– 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/2)

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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