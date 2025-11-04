Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir grup gezgin, nadir görülen kırmızı yılanı (Dolicophis schmidti) görüntüledi. Zehirsiz yapısıyla bilinen bu tür, Türkiye’de özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülüyor ve doğadaki dengeyi korumada önemli bir rol oynuyor.

Doğa yürüyüşünde karşılaştı

Tatvan kırsalında arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Rıdvan Bütün, arazide hareket eden bir yılan fark etti. Soğukkanlı davranan Bütün, yılanın hem videosunu hem de fotoğraflarını cep telefonuyla çekmeyi başardı. Görüntülerde yılanın parlak kırmızı ve siyah tonlara sahip vücudu dikkat çekti.

Zehirsiz ve yararlı bir tür

Uzmanlar, kırmızı yılanın insanlara zarar vermeyen zehirsiz bir tür olduğunu belirtiyor. Genellikle tarım alanlarında yaşayan bu yılanlar, fare ve küçük kemirgenlerle beslenerek zararlı popülasyonun kontrolüne yardımcı oluyor. Bu yönüyle ekosistemde doğal bir denge unsuru olarak görülüyor.

Nadir ama zararsız

Her ne kadar görüntüsü nedeniyle korku yaratsa da kırmızı yılanın tarımsal üretime katkı sağlayan doğal bir avcı olduğu ifade ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, vatandaşların bu türlerle karşılaştığında zarar vermemeleri ve doğaya müdahale etmeden uzaklaşmaları gerektiğini vurguluyor.