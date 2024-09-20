Usta oyuncu Halil Ergün’ün başrolünü üstlendiği, küçük bir çocuğun lösemiyle mücadelesini ve onu büyüten dedesinin dokunaklı hikayesini anlatan "Dedemin Gözyaşları" sinemalarda!

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Halil Ergün’ün başrolde yer aldığı "Dedemin Gözyaşları", izleyiciyi derinden etkileyecek bir aile dramıyla sinema salonlarındaki yerini aldı. İhsan Taş’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu bu yapım, sevgi, fedakârlık ve umut dolu bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

Filmin hikayesi ne?

Film, küçük Mustafa'nın (Ali Kürşat Uzun) dramatik yaşamını anlatıyor. Anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Mustafa’yı dedesi Kemal (Halil Ergün) büyütür. Mustafa henüz 10 yaşında lösemiye yakalanınca, Kemal torunu için zorlu bir mücadeleye girer. Küçük bir sahil kasabasında geçen bu hikaye, sadece dedesiyle değil, tüm mahalle halkıyla iç içe büyüyen Mustafa’nın hastalığı ile sarsılan hayatlarını gözler önüne seriyor.

Filmin dram dolu hikayesi yalnızca Mustafa’nın hastalığıyla sınırlı değil. Mahalleye yeni gelen gizemli bir muhabirin, Kemal ve Mustafa’nın hikayesini haberleştirmek için gerçek kimliğini saklayarak olaya dahil olması, hem mahallede hem de filmde beklenmedik gelişmelere yol açıyor. İzleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaran bu yapım, aile bağlarının gücünü ve insanların dayanışma ile zorlukları nasıl aşabileceğini etkileyici bir dille anlatıyor.

Oyuncu kadrosu nasıl?

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda Halil Ergün'e Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan gibi isimler eşlik ederken, çocuk yıldız Ali Kürşat Uzun da performansıyla dikkat çekiyor.