Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Kuşlubahçe Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretle mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve uzun süredir beklenen ATM'nin açılışını yaptı. Vatandaşların memnuniyeti dikkat çekti.

Mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Başkan Durbay, mahalle ziyaretinde vatandaşlarla sıcak bir diyalog kurarak onların istek ve ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi. Başkan yardımcılarıyla birlikte gerçekleştirilen bu ziyarette, mahalledeki eksiklikler detaylı bir şekilde incelendi.

Uzun süredir beklenen ATM

Kuşlubahçe Mahallesi, ATM ihtiyacını uzun zamandır gündemde tutuyordu. Açılışta konuşan Durbay, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hızlandırarak hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kuşlubahçe Mahallesi’nin talep ettiği ATM de bunlardan biriydi,” dedi.

Vatandaşların memnuniyeti

Ziyaretin ardından vatandaşlar, Başkan Durbay’a mahalleye kazandırılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu. Sorunlarının çözülmesi noktasında belediyenin gösterdiği ilgi, mahalle sakinleri arasında memnuniyet yarattı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın Kuşlubahçe Mahallesi’ne gerçekleştirdiği bu ziyaret, yerel yönetim ve halk arasında önemli bir bağ oluşturdu. Başkan Durbay’ın vatandaş odaklı hizmet anlayışı, mahalle sakinlerinin taleplerini öncelikli hale getirerek, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rol oynuyor.