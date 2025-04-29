Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 2025 yılı 1. çeyrek bilançosunu yayımladı. Bilanço sonrası 7 aracı kurum, THYAO hissesi için yeni hedef fiyatlarını açıkladı.

2025 1. çeyrek sonrası THY hedef fiyatları güncellendi

Türk Hava Yolları (THYAO), 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından yatırımcıların odağında yer aldı. 29 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan analiz raporlarına göre, 7 aracı kurum hisse senedi için hedef fiyat ve yatırım tavsiyesi açıkladı.

Aracı kurumların THY için hedef fiyat ve tavsiyeleri

Gedik Yatırım

Gedik Yatırım, THYAO için hedef fiyatını 480,00 TL olarak belirlerken, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak sürdürdü. 🔹 Son fiyat: 312,75 TL 🔹 Prim potansiyeli: %53,48 🔹 Açıklama tarihi: 29 Nisan 2025

Kuveyttürk Yatırım

KuveytTürk Yatırım, THYAO hedef fiyatını 461,00 TL olarak açıkladı, tavsiyesini ise "al" olarak yineledi. 🔹 Prim potansiyeli: %47,40

Deniz Yatırım

Deniz Yatırım da hedef fiyatı 454,00 TL, tavsiyesi ise "al" şeklinde oldu. 🔹 Prim potansiyeli: %45,16

İntegral Yatırım

İntegral Yatırım, THYAO için hedef fiyatını 510,00 TL olarak belirledi. 🔹 Tavsiye bilgisi paylaşılmadı 🔹 Prim potansiyeli: %63,07

Halk Yatırım

Halk Yatırım, hedef fiyatını 463,00 TL, tavsiyesini ise "al" olarak duyurdu. 🔹 Prim potansiyeli: %48,04

İş Yatırım

İş Yatırım, THYAO hissesi için en yüksek hedef fiyatı veren kurum oldu: 575,00 TL. Tavsiye: "al" 🔹 Prim potansiyeli: %83,85

Garanti BBVA Yatırım

Garanti BBVA Yatırım, hedef fiyatı 468,00 TL olarak güncelledi, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu. 🔹 Prim potansiyeli: %49,64

Analistlerin ortak görüşü: Yüksek prim potansiyeli

Yayımlanan raporlar, THYAO hisselerinde güçlü bir yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor. 7 kurumun verdiği hedef fiyatlara göre ortalama prim potansiyeli %55 seviyesinin üzerine çıkıyor.