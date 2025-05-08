Bitcoin, çarşamba gecesi 99 bin doları aşarak kripto para piyasasında tarihi bir seviyeye ulaştı. Yayın saati itibarıyla 99.330 dolardan işlem gören BTC, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 oranında değer kazandı. Yatırımcıların gözü şimdi 100 bin dolar eşiğinde.

Bitcoin 100 bin dolara ulaşır mı?

Ocak ayındaki zirvesinden yüzde 10'dan fazla gerilemesine rağmen, yatırımcıların Bitcoin’e olan güveni sürüyor. Zincir üstü analiz platformu Glassnode, 10 ila 10.000 BTC tutan cüzdanların son altı haftada 81.300'den fazla Bitcoin topladığını bildiriyor. Bu süreçte kurumsal yatırımcıların artan ilgisi piyasada olumlu bir hava yarattı.

Ethereum ve Solana da yükselişte

Bitcoin’in yükselişi diğer kripto para birimlerine de yansıdı. Ethereum yüzde 4,2 artışla 1.904 dolara çıkarken, Solana yüzde 3,7 yükselişle 151,61 dolara ulaştı. Analistlere göre, 100 bin dolar eşiğinin aşılması hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar arasında "FOMO" yani fırsatı kaçırma korkusunu tetikleyebilir.

Kripto stratejisti Alex Thorn, "100 bin dolar yalnızca psikolojik bir sınır değil, aynı zamanda Bitcoin’in portföylerde yer alması gerektiğine dair küresel bir sinyaldir," ifadelerini kullandı.

Zincir üstü veriler kurumsal ilgiyi gösteriyor

Mart sonundan bu yana 81.338 BTC biriktiren cüzdanlara ek olarak, 1.000 BTC’den fazla tutan adreslerin sayısı da artıyor. 1 Mart’ta 1.945 olan bu sayı, 7 Mayıs itibarıyla 2.006’ya yükseldi. Bu değişim, 2025 yılının şimdiye kadarki en büyük 30 günlük artışını temsil ediyor.

Ayrıca Bitcoin’in gerçekleşmiş piyasa değeri 890 milyar doları aşarak rekor kırdı. Üst üste üç haftadır süren bu yükseliş, fiyatın daha da yükselebileceği beklentisini güçlendirdi.

Ethereum güncellemesi piyasayı etkilemedi

Ethereum, 7 Mayıs’ta daha fazla ölçeklenebilirlik sunan Pectra güncellemesini devreye aldı. Ancak ETH fiyatı ve türev ürünleri bu gelişmeye güçlü bir tepki vermedi. Vadeli işlemlerin yüzde 3 seviyesinde kalması, piyasanın hâlâ temkinli olduğunu gösteriyor.

Kurumsal yatırımlar Bitcoin’i destekliyor

BlackRock’un spot Bitcoin ETF’si IBIT, 2025 başından bu yana 6,96 milyar dolarlık net giriş gördü. Bu performans, IBIT'i en fazla giriş alan altıncı ETF konumuna taşıdı. Bloomberg analisti Eric Balchunas, altın ETF’si GLD'nin aynı dönemde 6,5 milyar dolarlık girişle yedinci sıraya gerilediğini belirtti. Bu tablo, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara olan ilgisini ortaya koyuyor.

Küresel gelişmeler piyasa beklentilerini etkiliyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’le ticaret görüşmelerinin 10 Mayıs’ta yeniden başlayacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Bitcoin 6 Mayıs’ta 97 bin doları test etti. Artışın bir kısmı, kısa pozisyonların tasfiyesiyle ilişkilendirildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını yüzde 4,25 – 4,5 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, ticaret politikalarının etkilerine dair belirsizliğin sürdüğünü vurguladı. CME FedWatch verilerine göre, haziran ayındaki toplantıda faiz oranlarının sabit kalma ihtimali yüzde 76,8 olarak fiyatlanıyor.

Bitcoin ilk kez 2021 yılında 69 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Şimdi ise 100 bin dolar sınırına dayanarak dijital varlık tarihinde yeni bir dönüm noktası oluşturmaya hazırlanıyor.