Apple’ın 2024 yılı için planladığı iPhone 17 serisine dair söylentiler her geçen gün artıyor. Bloomberg’in güvenilir teknoloji muhabiri Mark Gurman, Apple’ın standart iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modellerinin arasına "iPhone 17 Air" adını vereceği yeni bir modeli ekleyebileceğini öne sürdü. Apple’ın "Air" takısını genellikle daha hafif ve taşınabilir cihazları için kullandığı biliniyor. Bu modelin, standart iPhone 17’ye kıyasla daha ince ve hafif olacağı iddia ediliyor.

İddiaya göre 17 Air, 17 Plus'ın yerini alacak

Gurman’a göre, iPhone 17 Air modeli, iPhone 17 Plus’ın yerini alacak. Apple, bu cihazla yüksek performanslı Pro modellerine ihtiyaç duymayan, ancak şık ve taşınabilir bir telefon isteyen kitleyi hedefliyor. Bu cihaz, giriş seviyesi iPhone özelliklerini barındırırken daha havalı bir görünüme sahip olacak. Gurman ayrıca, bu modelin fiyat olarak iPhone Pro'dan daha uygun olacağını da belirtiyor, bu da önceki söylentilerle çelişiyor.

Apple’ın bu yeni modeliyle pazarlama stratejisinde de değişiklik yapmayı planladığı ifade ediliyor. iPhone 17 Air, daha önce beklentilerin altında kalan iPhone mini ve Plus modellerinden daha büyük satış rakamlarına ulaşabilir. Gurman’a göre, Apple 2025’in başlarında çıkması beklenen iPhone SE 4 ile birlikte bu yeni Air modelinden de umutlu. Cupertino merkezli şirket, bu iki modelle pazar payını genişletmeyi hedefliyor.