Diablo 4'ün piyasaya sürülmesinden bu yana Blizzard, oyun içi mikro işlemlerden yaklaşık 150 milyon dolar gelir elde etti. IGN'e göre Blizzard’ın kıdemli ürün müdürü Harrison Froeschke, daha sonra kapatılan LinkedIn hesabında, bu gelirin mağaza kozmetikleri, paket teklifleri ve kişiselleştirilmiş indirimler gibi mikro işlemlerle elde edildiğini belirtti. Ayrıca, yönetilen süreçlerin Diablo 4'ün toplamda 1 milyar doların üzerinde gelir sağlamasına katkıda bulunduğu ifade ediliyor.

Game Pressure tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, bu gelir rakamı yalnızca Diablo 4’ün başarısını değil, aynı zamanda oyunun Xbox Game Pass abonelerine ek bir ücret ödemeden sunulmasının ticari getirilerini de gözler önüne seriyor. Temmuz ayında Microsoft, Diablo 4'ün Game Pass’te sunulmaya başlayacağını duyurmuş ve oyunu satın almadan erişim imkanı sağlamıştı.