Türkiye’nin önde gelen ekonomi kanallarından Bloomberg HT, Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında el konulan medya kuruluşları arasında yer aldı. Bu gelişmenin ardından “Bloomberg HT kimin, sahibi kim, kapandı mı?” soruları gündeme geldi.

Bloomberg HT’nin sahibi kim?

Bloomberg HT, 27 Ocak 2010’da yayın hayatına başladı. Kanal, Ciner Yayın Holding ile Bloomberg L.P. ortaklığıyla kurulmuştu. Ancak Aralık 2024’te Ciner Yayın Holding’in medya varlıkları Can Holding’e devredildi. Böylece Habertürk, Show TV, HT Spor ve Bloomberg HT, Can Holding çatısı altına geçti.

Bloomberg HT kapandı mı?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Eylül 2025’te başlatılan operasyon kapsamında, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konuldu. Bloomberg HT de bu şirketler arasında yer aldı.

Ancak kanalın yayın faaliyetleri tamamen durdurulmadı. Bloomberg HT, el koyma kararına rağmen ekonomi yayınlarını kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Soruşturmanın kapsamı

Operasyon kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. MASAK raporlarına göre holdingin kaynağı belirsiz para girişleriyle usulsüz işlemler yaptığı iddia ediliyor.