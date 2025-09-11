Can Holding’e yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Can Holding’in yönetim kurulu başkan vekili Mehmet Şakir Can oldu.

Mehmet Şakir Can kimdir?

Mehmet Şakir Can, Can Holding’in önde gelen yöneticilerinden biri olarak medya, enerji, eğitim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanı. Aralık 2024’te Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devriyle birlikte, holdingin adı Can Yayın Holding olarak değiştirildi. Bu süreçte Mehmet Şakir Can, yönetim kurulu başkan vekili görevine getirildi.

Hangi şirketlerde görev aldı?

Can Holding bünyesinde Habertürk, Show TV, Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarının yanı sıra; Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill Otelleri ve Özel Mediza Hastanesi gibi şirketler bulunuyor. Mehmet Şakir Can, bu kurumların yönetiminde etkin rol üstlendi.

Neden gözaltına alındı?

11 Eylül 2025’te başlatılan operasyon kapsamında Mehmet Şakir Can hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarına dayanıyor. Mehmet Şakir Can, gözaltına alınan 8 yönetici arasında yer alıyor.