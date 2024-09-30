Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, 100 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında, yelkenli bir tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-901, KB-110) hızla bölgeye yönlendirildi. İtalya rotasında seyir halinde olan yelkenli tekne durdurularak, içinde 45 düzensiz göçmen, 32 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Lastik botla yapılan diğer operasyon

Bodrum açıklarındaki bir diğer operasyonda ise, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından durdurulan lastik botta 17 düzensiz göçmen, 6 çocuk ile birlikte ele geçirildi.

Göçmenler Muğla İl Göç İdaresi'ne sevk edildi

Karaya çıkarılan toplam 100 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlemler başlatıldı.