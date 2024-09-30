Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunan adalarına geçmek isteyen 11 düzensiz göçmen lastik botla denize açılırken yakalandı.
Aralarında 5 çocuk da var
Didim'de, yasa dışı yollarla Ege Denizi'ne açılarak Yunan adalarına ulaşmayı hedefleyen 11 düzensiz göçmen, 5 çocuk da dahil olmak üzere Sevda Koyu mevkiinde Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Göçmenlerin işlemleri başlatıldı
Yakalanan göçmenler, gerekli işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilerek daha fazla işlemin yapılmasına başlanıldı.
Kaynak: İHA