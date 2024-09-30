Bunlar da ilginizi çekebilir

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilerek daha fazla işlemin yapılmasına başlanıldı.

Didim'de, yasa dışı yollarla Ege Denizi'ne açılarak Yunan adalarına ulaşmayı hedefleyen 11 düzensiz göçmen, 5 çocuk da dahil olmak üzere Sevda Koyu mevkiinde Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.