Bodrum Belediyesi, kent genelinde yaptığı denetimlerle, sektör bazlı hizmet veren işletmelerin mevzuata uygunluğunu denetliyor. 123 işletme kontrol edilip, 9 işletmeye ceza uygulandı.

Bodrum'da denetimler sürüyor

Bodrum Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelinde yapı market, peyzaj, otopark ve oto yıkama işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, fiyat tarifesi gibi temel düzenlemelere uyulup uyulmadığını kontrol ederken, aynı zamanda otopark, oto yıkama ve peyzaj firmalarının kamu alanlarını işgal edip etmediğine de bakıyor.

Kanunlara uymayan işletmelere cezai işlem

Toplamda 123 denetim gerçekleştirilirken, ilgili kanun maddelerine uymayan 9 işletmeye cezai işlem uygulandı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, denetimlerin amacının, güvenilir ve standartlara uygun bir ticaret ortamı sağlamak olduğunu belirtti.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Başkan Mandalinci, "Bodrum Belediyesi olarak, kent sakinlerimizin güvenli ve adil hizmet alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Denetimlerimiz, Bodrum halkının yaşam kalitesini artırmak için devam edecek” dedi.