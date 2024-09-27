Bodrum Belediyesi, tarımsal hizmetlerin yanı sıra eğitim çalışmalarına da önem veriyor. 26 Eylül Perşembe günü, Bitez Mahallesi'nde yer alan mandalin uygulama bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerle birlikte tarımsal eğitim çalışmaları yapıldı. Bu girişim, genç nesillere tarımın önemi ve sürdürülebilir tarım yöntemleri hakkında bilgi vermeyi hedefliyor.

Gençlere tarım bilinci aşılanıyor

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ziraat mühendisleri aracılığıyla öğrencilere tarımın önemini anlatmaya devam ediyor. Ziraat Mühendisi Hasibe Şeyda Şenyıldız, “Öğrencilere yeşil mandalinin hasat edilme yöntemleri, kullanım alanları, hasat dönemleri ve faydaları hakkında kapsamlı bilgiler verirken hem eğitip hem de eğlendirmeyi amaçlıyoruz,” diyerek bu çalışmaların amacını vurguladı.

Hasat edilen mandalina kolonyaya dönüşecek

Etkinlikte, öğrenciler tarafından toplanan 8 kasa yeşil Bodrum mandalinanın, kolonya üretiminde kullanılacağı belirtildi. Bu tür projelerle Bodrum Belediyesi, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda da örnek teşkil ediyor.

Gelecek için tarımsal eğitim

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, tarımsal eğitim çalışmalarını ilçe genelinde sürdürmeyi planlıyor. Bu sayede genç nesillerin tarıma olan ilgisi artırılırken, sürdürülebilir tarım uygulamaları da teşvik edilecek.