Süper Lig’in 7. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, sahasında Adana Demirspor'u 3-1’lik skorla mağlup ederek tarihindeki ilk seri galibiyetini kazandı. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek ilk deplasman galibiyetini alan yeşil-beyazlılar, bu hafta da Adana Demirspor'u yeni transferleri Puşkaş’ın iki ve Seferi’nin bir golüyle geçerek 9 puana ulaştı. Bu galibiyetle Bodrum FK, Süper Lig'de üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım attı.

"Bu sezon bizim için her şey bir ilk"

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, takımının Süper Lig’e yavaş yavaş alıştığını belirterek, "Bu sezon bizim için her şey bir ilk. İki hafta üst üste galibiyetimiz de bir ilk oldu. Oyuncularım maçı kazanmayı bildi. Adana Demirspor karşılaşmasını iyi atlattık ama ligin zorluğu devam ediyor" şeklinde konuştu.

Gökdeniz Bayrakdar apandisit ameliyatı oldu

Öte yandan, Bodrum FK’da Adana Demirspor maçı öncesi Gökdeniz Bayrakdar sağlık problemi nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Maç öncesinde şiddetli ağrılar yaşayan Gökdeniz, apar topar apandisit ameliyatı oldu. Tecrübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki hafta takımla antrenmanlara katılabileceği bildirildi.