Kuşadası’nda Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde şoför esnafı İsmail Gökçen’e Ahilik Ödülü verildi. Kızını 6 Şubat depremlerinde kaybeden Gökçen, Başkan Ömer Günel’in desteğini vurguladı ve kızının adını taşıyan park için minnettar olduğunu dile getirdi.

Ahilik Haftası Kuşadası’nda coşkuyla kutlandı

Bu yıl 37’incisi düzenlenen Ahilik Haftası, Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin organizasyonuyla Kuşadası’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve esnaf odaları temsilcileri, şoför esnafı İsmail Gökçen’e Ahilik Ödülü takdim etti. Başkan Günel, esnafa desteklerinin süreceğini belirterek birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Baba Gökçen’den teşekkür

İsmail Gökçen, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da kızını kaybetmenin acısını hala yaşadığını belirtti. Kızının adını yaşatacak bir park inşa edeceğini açıklayan Başkan Ömer Günel’e teşekkür eden Gökçen, “Belediye Başkanımız her zaman yanımızda oldu, şimdi de kızım Müzeyyen’in adını yaşatacak bir park yapacak. Gökçen ailesi olarak kendisine minnettarız” ifadelerini kullandı.

Ömer Günel’e destek

Aydın ESOB Başkanı Muhammed Ali Künkcü de Başkan Günel’e esnafa verdiği destekler için teşekkür etti. Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten de bu anlamlı ödül töreninde yer alarak Ahilik kültürünün önemine dikkat çekti.