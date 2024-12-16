Bodrum’un simgelerinden mandalinayı yaşatmak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen festival, Bitez Köy İçi Mevkii’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Mandalin hasadıyla başlayan festival, protokol konuşmaları, halk oyunları gösterileri, konserler ve çocuk etkinlikleriyle dolu dolu geçti.

"Sürdürülebilir tarım için çalışıyoruz"

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü, mandalina tarımını desteklemek ve gelecek nesillere aktarmak için yapılan çalışmalara vurgu yaptı. Köylü, Bodrum Belediyesi’nin sürdürülebilir tarım projeleri kapsamında üreticilere destek verdiğini belirtti.

20 ton mandalina vatandaşa dağıtıldı

Festivalde, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üreticilerden satın alınan 20 ton mandalina, halka ücretsiz dağıtıldı. Bu uygulama, üreticiler ile tüketiciler arasında bir köprü oluşturmayı amaçladı.

Sosyal sorumluluk ve eğlence bir arada

Festivalde, SMA Tip-1 hastası Kaan Ali Danaş için yardım stantları açıldı ve destek toplandı. Ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgilendirme stantları kuruldu. Festival, yerel sanatçıların performansları ve DJ etkinlikleriyle akşam saatlerine kadar sürdü.

Bodrum Mandalin Festivali: Tarımdan sanata

Hem üreticilere destek hem de farkındalık yaratmayı hedefleyen Bodrum Mandalin Festivali, Bodrum’un kültürel ve doğal mirasını kutlayan geleneksel bir etkinlik olarak büyük ilgi gördü.