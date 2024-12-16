Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi Topçular Mevkii’nde sürdürülen 17.000 m²’lik yol ve altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Bölgedeki yaşam kalitesini artırmak için başlatılan projede, su, elektrik ve fiber internet hatlarının döşenmesi başarıyla tamamlandı. Şimdi ise kaldırım ve parke yol düzenlemeleri ile yollar daha güvenli hale getiriliyor.

Başkan Karaca: “Hedefimiz, yaşam kalitesini yükseltmek”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, çalışmaların son hızla devam ettiğini belirterek, Topçular’ın toz ve çamurdan arındırılacağını ve bölge halkının refahının artırılacağını ifade etti. Başkan Karaca, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla projelerin hızla sürdüğünü vurguladı.