Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonu için ilk adımı attı. Perdeler 1 Ekim’de açılacak ve Bodrumlular tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşacak.

Sanatseverler için heyecan verici bir sezon başlıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2024-2025 sezonunu Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla duyurdu. Toplantıya Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu, tiyatro oyuncuları ve basın mensupları katıldı.

Yeni sezonda neler var?

Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu, bu yıl Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın dört yeni oyunla perdelerini açacağını belirtti. Sezon boyunca, 12 ay boyunca aralıksız tiyatro gösterimleri yapılacak. Yaz aylarında parklar ve bahçelerde gerçekleştirilecek açık hava performanslarıyla da Bodrumlular sanatla buluşacak. Zakoğlu, “Ekim’den itibaren Bodrumlular tiyatroya doyacak. Bodrum’da tiyatro konuşulacak” dedi ve tiyatroyu köylere ve engelli vatandaşlara götürme hedefini de vurguladı.

Bodrum'da sanatın geleceği

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, sanatın toplum üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. “Yerel yönetimlerin sanatı ve sanatçıyı desteklemesi, kültürel zenginliği sağlar ve toplumsal farkındalık yaratır” diyen Çakaloğlu, Bodrum’u bir sanat merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Çakaloğlu, sanatın ışığının her zaman yanlarında olmasını dileyerek, “Bodrum’da perdeler hiç kapanmasın, sanatın ışığı hep yanımızda olsun” şeklinde konuştu.

Sezon açılışı ve oyun programı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon açılışı, 1 Ekim Salı günü Metin Zakoğlu'nun “Neşeli Gazino” adlı oyunu ile yapılacak. Sezon boyunca toplam dört oyun sahnelenecek ve tiyatroseverler tarafından beğenilecek.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metin Zakoğlu, toplantıyı toplu fotoğraf çekimiyle sonlandırdı. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonda sanatseverleri bekliyor!