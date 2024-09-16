Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolduktan 19 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, cesedi çuvala koyarak dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi ve hareketleri, soruşturmanın kritik noktalarından biri haline geldi. Narin’in en son saat 15.15'te okulun güvenlik kamerasına yansıdığı, Nevzat Bahtiyar’ın aracının ise dere kenarına 15.40'ta geldiği tespit edildi. Bu iki zaman dilimi arasında geçen yaklaşık 25 dakikalık süre içinde ne olduğu ise hala belirsizliğini koruyor.

21 Ağustos’taki olayın kronolojisi

21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cesedi, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde ve üzeri taş ve çalılıklarla örtülmüş olarak bulundu. Olayın ardından yapılan soruşturma, cesedi çuvala koyup dere yatağına götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a odaklandı. Jandarma kamerasından elde edilen bilgilere göre, Nevzat Bahtiyar’ın aracının dere kenarına geliş saati 15.40 olarak belirlendi.

Nevzat Bahtiyar, ilk ifadesinde saat 15.15’te Narin’in okulda güvenlik kamerasına yansıdığını ve ardından 15.40’ta dere kenarına aracını park ettiğini söyledi. Bu süre zarfında neler yaşandığı, hâlâ netlik kazanmış değil. DHA muhabiri tarafından yapılan kontrolle, Bahtiyar’ın evinden dere yatağına araçla yapılan yolculuğun 7 dakika sürdüğü belirlendi. Bu 7 dakikalık yolculuk, 2 kilometrelik asfalt ve toprak yolu kapsıyor.

18 dakikalık sıra dışında kalan sürede ne oldu?

Nevzat Bahtiyar’ın aracının dere kenarına geliş saati 15.40 olarak saptanırken, Narin’in en son saat 15.15’te görüntülenmesi arasındaki yaklaşık 25 dakikalık süre, soruşturmanın kritik bir aşamasını oluşturuyor. DHA muhabirinin gerçekleştirdiği 7 dakikalık yolculuk süresi çıkarıldığında, geriye kalan 18 dakikalık süre içinde neler yaşandığı belirsizliğini koruyor. Bu süre zarfında yaşanan olayların netleşmesi, soruşturmanın seyrini değiştirebilir.

Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi ve tutuklama

Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde, cesedi çuvala koyarak dere yatağına taşıdığını ve üstüne taş koyduğunu belirtmişti. Ayrıca, Salim Güran’ın kendisine tehditlerde bulunduğunu ve olaydan önce cesedi kendi evinde tek başına yerleştirdiğini söylemişti. Bahtiyar, 10 Eylül’de ‘Kasten öldürmeye iştirak’ suçundan tutuklanmıştı.