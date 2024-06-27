Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminde ilçeyi besleyen barajlardan biri olan Geyik Barajı'nın doluluk oranı yüzde 49,5'ten yüzde 45,7'ye geriledi. Mumcular Barajı'nda ise kente ve tarımsal sulamaya su akışı sağlanmadığından doluluk oranı yüzde 16'larda sabit kaldı.

Bayram Tatilinde Nüfus ve Su Tüketimi Arttı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Kurban Bayramı boyunca Bodrum'un nüfusunun 250 binden 1 milyonun üzerine çıktığını ve bu durumun su tüketiminin 4 katına çıkmasına neden olduğunu belirtti. Tatil süresince kentteki otel, motel ve apartlarda doluluk oranı yüzde 90'ı geçti ve 250 bin araç giriş yaptı. Bu süreçte Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nın doluluk oranı yüzde 49,5'ten yüzde 45,7'ye düştü. Mumcular Barajı'ndaki su yetersizliği nedeniyle bölgede tarımsal sulama yapılamadığı belirtildi.

Doç. Dr. Özçelik, bayram boyunca yaşanan su krizine dikkat çekerek, "Kurban Bayramı boyunca Bodrum'un nüfusu 250 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Bu ise su tüketiminin 4 katı artması demektir. Yarımada genelinde patlaklar ve su kesintileri devam ettiği için bayram boyunca toplam 1 aylık suyumuz tükendi" dedi.

İçme Suyunda Ciddi Sorunlar

Özçelik, Geyik ve Mumcular barajlarından su temin edildiğini ve Mumcular Barajı'nda halihazırda su bulunmadığını, Geyik Barajı'nda ise doluluk oranının yüzde 45 civarında olduğunu belirtti. Bodrum'da içme suyu ve tarımsal su tahsislerinde ciddi sorunlar yaşandığını vurgulayan Özçelik, "Bir yandan kuraklık ve su sıkıntıları yaşanırken bir taraftan da patlaklar devam ediyor. Bodrum'un içme suyu ihtiyacının denizden arıtılması veya Dalaman'dan su getirilmesi gibi projeler yüksek maliyetli ve ekstrem projelerdir. Şu anda esas sorunumuz patlakların önüne geçilmesi, kayıp kaçakların önlenmesidir" ifadelerini kullandı.

Su Patlakları ve Kayıp Kaçaklar

Bodrum'daki en büyük sorunlardan birinin su patlakları ve kayıp kaçaklar olduğunu belirten Özçelik, "Bodrum'daki en büyük sorun su patlaklarının ve kayıp kaçakların önüne geçilmesi, şebekenin düzenli ve sürekli işletilmesini şu anda sağlayamıyoruz. Rezervuarlardaki sular da kısıtlı ama kısıtlı suyu bile şehre düzenli olarak temin edemiyoruz. Bir an önce bu altyapının iyileştirilmesi gerekiyor" dedi.

Su Fiyatlarındaki Artış

Özçelik, suyun pahalı hale geldiğini ve bazı vatandaşların içme ve kullanma sularını damacanalar veya tankerle karşılama yoluna gittiğini belirtti. "Sudan ucuz" teriminin Bodrum'da tarihe karışacağını söyleyen Özçelik, "Su fiyatları önceden doğal gaza ve elektriğe göre oldukça ucuzdu. Baktığımızda doğal gazın metreküpü 7 lirayken, Muğla genelinde ekstrem kullanımlarda suyun metreküpü 70 liraya kadar çıkıyor. Tankerle gelen suyun metreküpü 250 liraya, damacanayla su temin etmemiz durumunda ise metreküpü 4-5 bin liraya çıkıyor" diye konuştu.