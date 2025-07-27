Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Peksimet Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.



Dumanları gören vatandaşlar ihbarda bulundu

Yangın, saat 12.30 sıralarında Peksimet Mahallesi’nde başladı. Otluk alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopter, arazöz ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına hızla müdahale etti. Rüzgarın etkili olduğu anlarda alevlerin yayılması önlenerek kontrol sağlandı.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.