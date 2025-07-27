İzmir’in Buca ilçesinde Şahin Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Dumanları gören vatandaşlar ihbarda bulundu
Yangın, saat 14.00 sıralarında Buca'nın Şahin Tepesi bölgesinde başladı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Hızlı müdahale sonuç verdi
Yangına 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 5 arazöz ve çok sayıda itfaiye personeliyle müdahale edildi. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşmasını önlemek için ekipler yoğun çaba gösterdi.
Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler
Kaynak: İHA