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Yangına 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 5 arazöz ve çok sayıda itfaiye personeliyle müdahale edildi. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşmasını önlemek için ekipler yoğun çaba gösterdi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Buca'nın Şahin Tepesi bölgesinde başladı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

İzmir’in Buca ilçesinde Şahin Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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