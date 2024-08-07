Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) kararıyla 2 Ağustos’ta erişime kapatılan Türkiye’de yaklaşık 57 milyon kişinin kullandığı Instagram hakkında TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, “Instagram maalesef şeytanın merkezi hâline gelmiş, kötülüğün merkezi hâline gelmiş” yorumunu yaptı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararıyla ilgili konuştu. Instagram’ı “dijital faşizm” diye anan Yayman, platformun “şeytanın merkezi hâline geldiğini” savundu.

“Toplantı yapacağız”

CHP, İYİ Parti ve DEM Parti’nin Instagram'a verilen erişim engelini görüşmek üzere Dijital Mecralar Komisyonunu olağanüstü toplantıya çağırmasını değerlendiren Yayman, “Bu konuyla ilgili biz dijital mecralar komisyonu olarak toplantı yapacağız. Toplantının günü ve saatini kendi milletvekillerimizle müzakere ederek yapacağız. Türkiye'de şöyle bir yaygın kanaat var, 'İşte bir anda yaptım, oldu.' Biz bunu doğru bulmuyoruz. Biz milletvekillerimizle tek tek konuşacağız ve en uygun tarihin ne zaman olduğu konusunda bir ortak karar belirlemek suretiyle toplantı tarihimizi belirleyeceğiz. Bunu da kamuoyuna duyuracağız ama bu çok uzun bir tarih değildir. En yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak Instagram gündemiyle toplantımızı yapacağız” dedi.

“Açılması konusunda zaman vermek çok doğru değil”

Hüseyin Yayman, Instagram’a yönelik verilen erişim engeli kararı ile ilgili dijital diplomasi yürütüldüğünü vurgulayarak, “Ben Instagram'ın açılması konusunda zaman vermenin çok doğru olmadığını düşünüyorum çünkü bu müzakerenin kurallarına ters bir şey. Çünkü burada yapılan bir görüşme var ve bu görüşmenin ayakları yere basan bir biçimde ilerlemesi lazım. Yani pozitif bir görüşmenin olduğu muhakkak ama 'bugün açıldı, yarın açılacak, şu saatte açılacak'; bunlar zaten eşyanın tabiatına aykırı bir söz olur. Doğru bir tavır da değildir. Ben bunu gerçekten en azından o müzakereyi yürütenler bakımından da doğru bulmam. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız şöyle yani bu çifte standardı kaldırmasını istiyoruz. Türkiye'nin kamu düzenine uymasını istiyoruz. Türkiye'deki hukuk kurallarına uymasını istiyoruz. Instagram'ın veya diğer ağ sağlayıcılarının kendilerini devletin üzerinde görmesi, kendini toplumun üzerinde görmesi, zaman zaman kendini yargının yerine koyup yargı dağıtması, zaman zaman kendini parlamentonun yerine koyup bir yasa koyma noktasında görmesi bunlar tam da bizim dijital ağ sağlayıcılara yaptığımız eleştirilerdir. Bir taraftan bizim kamu düzenini sağlamamız gerekiyor. Öbür taraftan da bireysel özgürlükleri muhafaza etmemiz gerekiyor. Biz sansüre, yasaklamaya karşıyız. Her türlü sansüre karşıyız. Ama diğer taraftan da yani Türkiye'nin hukuk kurallarının çiğnenmesini de asla tasvip etmeyiz” diye konuştu.

“Sansüre karşıyız” ama…

Yayman, “Biz sansüre, engellemeye karşıyız. Aynı biçimde bu engellemeye karşı olduğumuz gibi sosyal ağ sağlayıcıların da başta Instagram olmak üzere sosyal medya platformlarında sansürlenmeye de karşıyız. Türkiye'deki sosyal medya aslında iyiliğin, erdemin ve güzelliğin merkezi olması gerekirken dijital faşizm başta olmak üzere; ırkçılık, nefret suçları, ötekileştirme, çocuğa şiddet, kadına şiddet, cinsel istismar, sanal kumar, uyuşturucu kullanımının özendirilmesi başta olmak üzere maalesef şeytanın merkezi hâline gelmiş. Biz diyoruz ki, 'Gerçek hayatta suç olanın dijital dünyada da suç olması lazım.' Siz bir taraftan milletimizin değer atfettiği, önem verdiği, bizim için önemli olan kişiler hakkında hakaretamiz, bu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere diğer devlet adamları, liderler de olabilir; bunlar hakkında yapılan paylaşımlara siz birtakım engellemeler getiriyorsunuz, öbür taraftan ise kendi topluluk kurallarınıza uymuyorsunuz. En son yaşadığımız olay yani Instagram'ın gerçekten Türkiye'de dosyası çok kabarık. Başta katalog suçlar olmak üzere, Sayın Uraloğlu Bakanımızın dile getirdiği konular başta olmak üzere, en son İsmail Haniye'nin vefatı nedeniyle yapılan paylaşımlara sansür getirmelerini biz asla kabul etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz ve onları topluluk kurallarına uymaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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