Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, vefatının yıl dönümünde saygı ve minnetle anıldı. Etkinlik, edebiyatseverler, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Halikarnas Balıkçısı’na saygı duruşu

Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen anma programına, Belediye Başkan Yardımcıları Kanat Özsert ile İlknur Ülküm Seferoğlu, Cevat Şakir Mahalle Muhtarı Göksel Çamlı, Kabaağaçlı ailesinden bireyler, eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik boyunca Halikarnas Balıkçısı'nın Bodrum’un kültürel mirasına ve Türkiye edebiyatına katkıları anlatıldı. Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın çok yönlü kişiliği, düşün dünyası ve Bodrum’la özdeşleşen yaşam tarzı vurgulandı.

Konuşmalarda ortak vurgu

Eğitimciler Hatice Orman ve Hatice Yücel ile Arkeolog Ayşe Temiz, Balıkçı’nın doğaya ve insana olan sevgisini anlattı. Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, “Cevat Şakir Kabaağaçlı’yı saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Yaşadığı bu topraklara kattığı değer hepimizin yolunu aydınlatıyor” dedi.

Kabaağaçlı’nın ailesinden Joanne Aliye Noonan, Derya Kabaağaçlı, Ege Savaş ve Sibel Kabaağaçlı da duygu ve dileklerini paylaşarak, onun hatırasını yaşatan herkese teşekkürlerini iletti.

Sanatla anılan bir yaşam

Etkinlik kapsamında müzisyen Lon Briet ve Noemi Cingöz müzik dinletisi gerçekleştirdi. Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencilerinin sahnelediği, Halikarnas Balıkçısı’nın doğaya ve insana olan sevgisini yansıtan oratoryo ise büyük beğeni topladı.

Programın sonunda katılımcılar, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın Bodrum’daki mezarına çiçek bırakarak onun anısını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.