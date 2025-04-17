İzmir’in Konak ilçesinde, su bayisinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili Erdal M. S.'ye 18 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar ise farklı cezalar aldı.

Hesaplarda açık verildiği için arbede yaşandı

Kentte bir su dağıtım bayisinde kurye olarak çalışan Yağız C. ile iş yeri sahibi T.A. arasında, 22 Haziran 2023 tarihinde hesaplarda açık verilmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Ertesi gün Erdal M. S., Alper Y. ve Emre K. adlı sanıklar, su bayisine gelerek alkol alırken, Sekban, Yağız C.'ye hakaret etti. Bu sırada olay yerine gelen Coşkun Güneş de olaya dahil oldu ve kısa sürede arbede yaşandı.

Olay, iş yerinin dışına taştı. Coşkun Güneş, elinde bıçakla geri dönerek karşılık verdi. Sekban da belinden bıçak çıkararak, Güneş ile karşılıklı olarak bıçak savurdu. Güneş aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçtı, ancak sonrasında teslim oldular.

Haksız tahrik sebebiyle ceza düşürüldü

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi, olayla ilgili davada sanıklara cezalarını verdi. Erdal M. S., ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ancak olayın haksız tahrik altında işlenmiş olması nedeniyle cezası 18 yıla indirildi. Alper Y. ise ‘kasten yaralama’ suçundan 6 ay hapis cezası aldı, ancak haksız tahrik nedeniyle bu ceza 4 ay 5 güne düşürüldü. Emre K. ise ‘basit yaralama’ suçundan 2 bin 680 lira adli para cezasına çarptırıldı.