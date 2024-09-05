Bodrum Pınarlıbelen Mahallesi'nde dün gece kardeşinin evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ahmet Muhlis Erden için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ahmet Muhlis Erden, dün gece saatlerinde kardeşinin ikamet ettiği Pınarlıbelen Mahallesi’nden yaya olarak ayrıldı. Yakınlarının telefonla ulaşmaya çalıştığı Erden'in, saat 14.30 itibariyle telefonunun kapalı olduğu öğrenildi. Durumdan endişe eden yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından jandarma ekipleri ve AFAD’a yapılan çağrılar üzerine Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllüleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, Ahmet Muhlis Erden’i bulmak için arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar, jandarma ve gönüllülerin ortak koordinasyonunda yürütülüyor.