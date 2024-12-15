Muğla'nın Bodrum ilçesinin Gümbet Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan yangın, bir otelin resepsiyonunu tamamen kül etti. Şakir Esendemir Sokak’ta bulunan Gümbet Otel’de çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan alevler hızla yayılmaya başladı

Gümbet Otel’in resepsiyonunda, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek odaya sıçrayan alevler, çevredeki vatandaşları paniğe sevk etti. Durumu fark eden çevredekiler, hızla itfaiyeye haber verdi.

Turistlerin bulunmaması facianın önüne geçti

Olay anında otelde turist bulunmaması, büyük bir faciayı önleyen etken oldu. Otel çalışanları ve çevredeki vatandaşlar yangın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı

Olay yerine intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bulundu. Yoğun çalışmalar sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Otelin resepsiyonu kül oldu

Yangın, otelin resepsiyonunu tamamen kül ederken, bir odada da maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.