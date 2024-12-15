Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na katılmama kararı almasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çevrildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, her iki kulübün başkanlarını, yaşanan bu gelişmeleri görüşmek üzere Riva’daki TFF tesislerine davet etti.

TFF başkanı, kulüp başkanlarını Riva'ya davet etti

Süper Lig’in önemli ekiplerinden Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası’na katılmayacaklarını duyurduktan sonra, bu kararın gerekçeleri spor kamuoyunda merak konusu olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin başvurularını alarak bu durumu değerlendirmek üzere Fenerbahçe ve Kasımpaşa başkanlarını 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Riva’daki federasyon merkezine davet etti.

TFF’den resmi açıklama: Birlikte değerlendirilmesi gereken bir konu

TFF, resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yaptı: "Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimiz, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na katılamayacaklarını bildirmiştir. Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu birlikte değerlendirip mütalaa etmek amacıyla iki kulübün değerli başkanlarını 16 Aralık’ta Riva’ya davet etmiştir."

Açıklamanın sonunda ise Türk futbolunun daha güçlü bir şekilde ilerlemesi için tüm kulüplerin birleşerek hareket etmelerinin önemi vurgulandı: "Türk futbol ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağı hatırlatılır."