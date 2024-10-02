Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni tiyatro sezonunu “Neşeli Gazino” adlı oyunla büyük bir coşkuyla açtı. 1 Ekim Salı günü Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde sahnelenen bu eğlenceli komedi, izleyicilerden tam not aldı. Şarkı ve mizahı bir araya getiren oyun, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Metin Zakoğlu’nun seslendirdiği şarkılara tüm seyirciler keyifle eşlik etti.

Oyunun yönetmenliğini ve sahnelenmesini üstlenen Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Oyunu, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Vekili Ali Diken, Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Tiyatroseverlere Coşkulu Bir Başlangıç

Tek kişilik bu eğlenceli ve düşündüren gösteri, izleyicilerin alkışlarıyla sona erdi. Bodrum’da sanat dolu günler ise hız kesmeden devam edecek. 2 Ekim Çarşamba günü yine Nurol Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyun, tiyatroseverleri ağırlayacak.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, 1 Aralık 2024’e kadar dört farklı oyunla izleyicilere keyifli anlar sunmaya hazırlanıyor. Oyun programına www.bodrum.bel.tr/tiyatro_program adresinden ulaşabilirsiniz.