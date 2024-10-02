E-Ticaret Farkındalık Zirvesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenerek e-ticaretin bugünü ve geleceği üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Dokare Yönetim ve Teknoloji Danışmanlığı ile İdeasoft'un iş birliğiyle gerçekleştirilen zirve, geniş bir katılımcı kitlesi ile dikkat çekti. Zirvenin ana teması, geçmişten gelen değerlerin korunarak yeni dünya gerçekleri ile entegrasyonunu sağlamak oldu.

Dijital dönüşüm ve sosyal sorumluluk

Dokare Kurucuları Kıvılcım Mert ve Necdet Kırmızıtoprak, etkinliğin en önemli amacının dijital dönüşüm farkındalığını artırmak ve ticari hayatta kalitenin yükseltilmesi olduğunu belirtti. Zirvenin ikinci bölümünde yer alan Dijital Dönüşüm Paneli, dijital kullanıcıların önemine dikkat çekerek, “Dijital Periler” adlı sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi verildi.

Türkiye’nin E-Ticaret yolculuğu

Etkinlikte konuşan gazeteci yazar Şeref Oğuz, Türkiye’nin e-ticaret potansiyeline vurgu yaparak, “Küresel e-ticaret pastasından sadece yüzde 1 pay alıyoruz. Türkiye olarak büyük bir potansiyele sahibiz” dedi. Oğuz, Türkiye’nin ekonomik yapısının yeniden değerlendirilmesi ve girişimcilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Üretim iklimi ve girişimciliğin önemi

Oğuz, Türkiye’de üretim ikliminin tesis edilmesi için emek, liyakat ve adalet gibi kavramların ön plana çıkması gerektiğini belirtti. Genç girişimcilere yönelik önerilerde bulunan Oğuz, “Her girişim başarılı olmaz, ancak başarılı olanlar hep denemekten vazgeçmeyenler arasından çıkar” dedi.

Alibaba ve KOBİ’ler

Zirvenin ilk panelinde konuşan Alibaba.com İş Geliştirme Müdürü Kubilay Gençkan, Alibaba’nın dünya çapında önemli bir e-ticaret platformu olduğunu vurgulayarak, Türk KOBİ’lerinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti. Gençkan, Türkiye’nin gıda ve hazır giyim gibi sektörlerde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Genç girişimciler ve kadınların rolü

Etkinlikte, Yeni Nesil Kafası Kurucusu Ömer Erkmen, genç girişimcilere yol gösterici önerilerde bulundu. Ayrıca, Prof. Cumhur Coşkun Küçüközmen moderatörlüğünde, kadın, yapay zeka ve e-ticarette kelimelerin gücüne dair bir sunum yapıldı. Psikolog İrem Güngör, internet alışverişinin psikolojik etkileri üzerine önemli bilgiler paylaştı.