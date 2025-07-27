Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’nde bir otelde konaklayan turistler, yaşanan uzun süreli elektrik kesintisi ve tesisin hijyen sorunları nedeniyle tepki gösterdi. Tatilciler resepsiyonu basarak yaklaşık iki saat boyunca sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştı.



Otel önünde eylem yaptılar

Bodrum’un turistik Akyarlar Mahallesi’nde yer alan bir otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler, otelin fiziki koşullarından ve hizmet eksikliğinden şikâyet etti. Özellikle uzun süreli elektrik kesintisi sonrası klima ve aydınlatmaların çalışmaması, müşteri tepkisini artırdı.

Turistler, otel resepsiyonuna yürüyerek burada yetkililerle görüşmek istedi ancak muhatap bulamadı. Kalabalık grup, yaklaşık iki saat boyunca sloganlar atarak otel yönetimine tepki gösterdi.

Gergin anlar yaşandı

Otelin önünde zaman zaman gerginlik yaşanırken, bazı aileler çocuklarıyla birlikte geceyi otel odalarına dönmek yerine havuz başında geçirdi. Tatilciler, otelin hijyen koşullarının da yetersiz olduğunu iddia etti.

Otelden ayrılanlar oldu

Yaşanan olumsuzlukların ardından yüzlerce ailenin otelden çıkış yapmak istediği öğrenildi. Bazı turistler ise konaklamalarını yarıda keserek Bodrum’dan erken ayrıldı.

Olayla ilgili şu ana kadar otel yönetimi ya da resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.