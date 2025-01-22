Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından müdahaledeki aksaklıklar tartışılıyor. Çin’in yangın söndürme dronları Türkiye'de de kullanılabilir mi?

Sabaha karşı saat 03.00'te başlayan yangın, otelde konaklayan tatilcilerin uykularında yakalanmasına neden oldu. Tatilcilerin büyük kısmı otelden çıkmaya çalışırken panik içinde kaldı. Üst katlarda mahsur kalanlar, pencerelerden çarşaflarla inerek kurtulmaya çalıştı.

Olayın ardından itfaiye müdahalesindeki eksiklikler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle otelin arka kısmına müdahale edilememesi eleştiri oklarının hedefindeydi. Bu durum, yangına müdahalede yeni teknolojilerin gerekliliğini gündeme getirdi.

Çin’in yangın söndürme dronları ilham olabilir mi?

Türkiye’nin haberine göre, Çin, son yıllarda yangın söndürme teknolojisinde büyük ilerlemeler kaydetti. Özellikle yüksek katlı binalar ve ulaşılması zor orman yangınlarında kullanılan insansız hava araçları (İHA) ile etkili sonuçlar alınıyor.

Öne çıkan dron modellerinden biri olan EHang 216F, dar sokaklarda rahatça hareket ederek yangın söndürücü püskürtebiliyor. Ayrıca yapay zekâ destekli keşif dronları, yangın bölgelerini analiz ederek sahadaki ekipleri bilgilendiriyor.

Türkiye'nin yangın söndürme teknolojisi nerede?

Türkiye, İHA teknolojisinde dünya çapında bir üne sahip olsa da yangın söndürme alanında hâlâ gelişime ihtiyaç duyuyor. TEKNOFEST gibi organizasyonlarla bu alanda önemli projeler destekleniyor. Ancak yangın dronlarının itfaiye teşkilatında yaygın kullanımı henüz sağlanmış değil.

Kartalkaya faciası, modern yangın söndürme yöntemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, İHA alanındaki başarısını bu tür teknolojilere de yansıtarak, gelecekte benzer felaketlerde daha etkili müdahale yapabileceği değerlendiriliyor.