Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Dün sabaha karşı kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında üç kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu.

51 kişiden 39’unun taburcu edildi

Öte yandan yaralı 51 kişinin sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Buna göre, otel yangını faciasında yaralanan 51 kişiden 39’unun taburcu edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında biri ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir” denildi.