Kayseri’nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Develi ilçesine bağlı Güneyaşağı Mahallesi Necati Kurmel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobilin şiddetle çarpışmasıyla araçlarda büyük hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Ali Y. ve Fatma S. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü ve bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın kesin nedeni yapılacak incelemeler sonrası belirlenecek.